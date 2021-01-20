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Arıklı; Piyangolardaki yolsuzluk iddialarını araştırıyoruz dedi

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Arıklı; Piyangolardaki yolsuzluk iddialarını araştırıyoruz dedi
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Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, kamuoyunda yer alan, Spor Dairesine bağlı Milli Piyangolar biriminde meydana gelen yolsuzluk iddialarının araştırıldığını açıkladı.
Bakan Arıklı konuyla ilgili yazılı açıklamasında, bu iddialara herkes kadar üzüldüğünü dile getirerek, Bakanlık olarak bugün konuyla ilgili Sayıştay, Polis Genel Müdürlüğü ve Mali Denetim Birimi ile yazışmalar yaparak yardım taleplerini ilettiklerini aktardı.
Arıklı, bununla birlikte Spor Dairesi ve Milli Piyangolar biriminde son üç yıl içerisinde yapılan bütün harcamaların ve kararların mercek altına alınması için görevlendirme de yaptıklarını dile getirdi.

“TAVİZ VERİLMEYECEK”
Ülkedeki, özellikle kamudaki “dejenerasyonun” farkında olduklarını, bu ve bunun gibi konularda hiçbir şekilde taviz vermeyeceklerini dile getiren Arıklı, “Olayların çok hızlı bir şekilde araştırılarak sonuçlandırılması için gerekli enerji ve sinerjiyi yaratacağımızdan da kimsenin şüphesi olmasın” dedi. 
Arıklı, araştırma neticelerinin basın yolu ile halkla eksiksiz bir şekilde paylaşılacağını da vurguladı. 

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