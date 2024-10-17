Arıklı: “Meclis’in bugün açılması imkansız”

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, “Meclis’in bugün açılmasının imkansız” olduğunu söyledi.

Erhan Arıklı, Meclis’ten ayrılırken yaptığı açıklamada, Meclis Başkanı Zorlu Töre’nin cenazesi olduğunu ve yarın cenazenin ardından Zorlu Töre ile görüşüleceğini belirtti.

Birleşimin, “Cumartesi mi pazartesi mi olacak" diye görüşüleceğini ifade eden Arıklı, pazartesi de İsias davasına katılacakların yolculuğu olduğunu, Adıyaman'a gidileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın da yurt dışı gezisi olabileceğini ifade eden Arıklı, “Meclis Başkanı konusunda UBP’nin kararına saygı duyacağız. Büyük ihtimalle aday Ziya Öztürkler olacak” diye konuştu.