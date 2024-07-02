banner913
banner932
Buse üst üste 3. kez Türkiye şampiyonu
Buse üst üste 3. kez Türkiye şampiyonu
23 0
İskele’de minikler Ahmet Çırakoğlu anısına oynuyor
İskele’de minikler Ahmet Çırakoğlu anısına oynuyor
31 0
 
Geleneksel İskele Festivali'ne muhteşem başlangıç
Geleneksel İskele Festivali'ne muhteşem başlangıç
50 0
YDK'da 30. yıla özel görkemli mezuniyet
YDK'da 30. yıla özel görkemli mezuniyet
32 0
Karavezirler, güven tazeledi
Karavezirler, güven tazeledi
32 0
Değirmenlik-Girne ana yolunda ve Lefkoşa’da trafik kazaları… Bir kişi yaralandı
Değirmenlik-Girne ana yolunda ve Lefkoşa’da trafik kazaları… Bir kişi yaralandı
52 0
Yoldan çıktı, hendeğe uçtu
Yoldan çıktı, hendeğe uçtu
152 0
banner1032

Arıklı: "Maraş açılımı devam etmeli ve Şerefiye Vergi Yasası çıkarılmalı"

banner1020

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, "Maraş açılımının devam etmesi, Maraş'ta malı bulunan Rumlara mallarının iade edilmesi, kuzeydeki Rum mallarının Türkleşmesi açısından Şerefiye Vergi Yasası çıkarılması" gerektiğini kaydetti.

banner974
Arıklı: "Maraş açılımı devam etmeli ve Şerefiye Vergi Yasası çıkarılmalı"
banner971
Arıklı, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi parti başkanları ile bugün Cumhurbaşkanlığı'nda yaptığı bilgilendirme toplantısı sonrası yazılı açıklama yaptı.

Arıklı, açıklamasında, bugün Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın BM Genel Sekreter Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin ile Londra’da yaptığı görüşme hakkında siyasi partileri bilgilendirdiğini ifade etti.
Görüşmede, son zamanlarda Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin yaptığı “uygulama ve tutuklama olaylarının” da değerlendirildiğini belirten Arıklı, bu konuda Cumhurbaşkanı Tatar’a partinin görüşlerinin de aktarıldığını söyledi.

-YDP'nin görüşleri 
Arıklı, YDP’nin sunduğu görüşleri dört başlık altında şu şekilde sıraladı:
“1) Taşınmaz Mal Komisyonu'na (TMK) kaynak yaratarak daha etkinleştirilmesini sağlamalıyız.
2) Kuzeydeki Rum mallarının Türkleşmesi açısından Şerefiye Vergi Yasası çıkarılmalıdır.
3) Kuzeyde Rum malı tutan kişilerin, Rum mallarını direk sahibinden satın almasının yolu açılmalıdır.
4) Maraş açılımı devam etmeli ve Maraş'ta malı bulunan Rumlara malları iade edilmelidir. Vakıflar'ın gasp edilen malları için uluslararası hukuk yollarına başvurulmalı ve Vakıfların tazmin edilmesi sağlanmalıdır.”
Arıklı, partisinin bu konuları Bakanlar Kurulu dahil her platformda dile getirmeye devam edeceğini de kaydetti.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.