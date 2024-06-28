Arıklı, Kuzey Çevre Yolu Projesi’nde ihtilaflı noktalarda uzlaşıya varıldığını açıkladı

Ara emri yüzünden bekletilen proje bir yıl içinde tamamlanacak

Yapımına 2012 yılında başlanan Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu Projesi’nde ihtilaflı noktalarda uzlaşıya varıldı. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, istimlak sorununun çözüldüğünü ve söz konusu bölgede yol yapım çalışmalarının süratle başlayacağını açıkladı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, BRT TV’ye telefonla bağlanarak Lefkoşa kuzey çevre yolu projesi konusunda yaşanan gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Arıklı, özellikle Lefkoşa bölgesinin trafik sorununu ciddi anlamda çözebilecek bir proje olduğunu belirterek projeyle ilgili büyük mesafe kat edilmesine rağmen istimlak sorunları nedeniyle çalışmaların durmak zorunda kaldığını söyledi.

Anayasada “devlet istimlak yapabilir ama istimlak yapılan kişi mahkemeye başvurduğu anda bütün istimlak çalışmaları durur” şeklinde bir madde bulunduğunu kaydeden Arıklı “Bu madde de elimizi kolumuzu bağlıyor. Mahkemenin kararı değil mahkemeye başvurulması bile yeterli. Dünyada böyle ucube bir maddenin anayasaya girmesi kadar komik bir şey olamaz. Ama elimizi kolumuzu bağlayan bir problem” dedi.

Kuzey Çevre Yolu’nun 14 kilometre olduğunu ve 2012 yılında yapımına başlandığı söyleyen Arıklı, Gönyeli Çemberi’nde yaşanan trafik sorununun önüne geçmenin tek yolunun Kuzey Çevre Yolu ve bu yolda yapılacak köprülü kavşak olduğunu ifade etti.

Arıklı “Söz konusu yolla ilgili 17 civarında ara emri vardı, bunların hepsini çözdük, paralarını ödedik. Sadece iki tanesi kalmıştı. Çok şükür dün (önceki gün) avukatlarla mutabakata varılmıştır. Bugün (dün) de Mahkemede tescillendi ve tapunun biçtiği değeri ilgili şahıslara ödeyeceğiz. Mahkeme devam edecek ama ara emri alınmayacak. Dolayısıyla rahatlamış olduk. Şimdi süratle oranın yapımına başlıyoruz” diye konuştu.

Yolun yapımının yaklaşık bir yıl süreceğini belirten Arıklı, proje uyarınca Kuzey Çevre Yolunun Alayköy çemberine bağlanacağını ifade etti.







Bakan Arıklı, Değirmenlik-Girne dağ yolu da dahil olmak üzere ülkede birçok yolun istimlak sorunları yüzünden beklediğini de ekledi.

