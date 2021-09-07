banner583
Keyifli saatlerin değişilmez adresi
Keyifli saatlerin değişilmez adresi
34 0
Türkiye, kritik virajda
Türkiye, kritik virajda
16 0
 
Dolandırıcılar yine iş başında
Dolandırıcılar yine iş başında
107 0
QR kodu almayan KKTC’ye gelemeyecek
QR kodu almayan KKTC’ye gelemeyecek
79 0
Dumlupınar’ın ikinci KTSYD Kupası mutluluğu
Dumlupınar’ın ikinci KTSYD Kupası mutluluğu
46 0
Hamitköy dayanışma gecesi, coşkulu geçti
Hamitköy dayanışma gecesi, coşkulu geçti
38 0
Netflix’te İzleyebileceğiniz En İyi 36 Film ve Dizi
Netflix’te İzleyebileceğiniz En İyi 36 Film ve Dizi
109 0
banner661

Arıklı, Kırgızistan'da İş Formu Toplantısı’na katılacak

banner476

10-11 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek toplantı için Arıklı yarın adadan ayrılacak

banner666
Arıklı, Kırgızistan'da İş Formu Toplantısı’na katılacak
Başbakan Yardımcısı,  Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te yapılacak  İş Formu Toplantısı’na katılacak.
Bakanlık açıklamasına göre, 10-11 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek toplantı için Arıklı yarın adadan ayrılacak.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin düzenlediği iş formuna Kuzey Kıbrıs, Kırgızistan ve Türkiye’den iş çevreleri katılacak.
Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın da katılacağı iş formunda KKTC ilk kez temsil edilecek.
Arıklı 12 Eylül Pazar günü KKTC’ye dönecek.
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.