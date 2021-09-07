Arıklı, Kırgızistan'da İş Formu Toplantısı’na katılacak

10-11 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek toplantı için Arıklı yarın adadan ayrılacak

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te yapılacak İş Formu Toplantısı’na katılacak.

Bakanlık açıklamasına göre, 10-11 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek toplantı için Arıklı yarın adadan ayrılacak.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin düzenlediği iş formuna Kuzey Kıbrıs, Kırgızistan ve Türkiye’den iş çevreleri katılacak.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın da katılacağı iş formunda KKTC ilk kez temsil edilecek.

Arıklı 12 Eylül Pazar günü KKTC’ye dönecek.