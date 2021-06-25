Arıklı haddini aştı

Taçoy’dan Arıklı’ya tepki: “UBP genel başkanının kim olacağına UBP'liler karar verir”





Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Hasan Taçoy, sosyal medya hesabı üzerinden Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın UBP’li vekil Faiz Sucuoğlu’nu işaret ederek, ‘Türkiye ile arası iyi olmayan bir Başbakan ile hükümete devam edemeyiz’ şeklindeki açıklamasına tepki gösterdi.

Hasan Taçoy açıklamasında “UBP sayesinde hayal edemeyeceği bir makama gelmiş ancak verdiği demeçlerle UBP’yi hedef aldığının farkında bile değil” dedi.

UBP’nin bu ülkenin en büyük ve en örgütlü partisi olduğuna da dikkat çeken Taçoy “Her şeyden önce şunu bilmeli ki; UBP genel başkanının kim olacağına, UBP'liler karar verir. Kiminle koalisyona girileceğine de UBP yetkili kurulları karar verir. Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetenlerin UBP kurultayına yönelik telkini varsa, bizim bilmediğimiz ve kendi bildiği ne varsa Sayın Arıklı açıklamalıdır. Türkiye'den kendisine kim, ‘şu aday seçilirse hükümetten çekil biz bunu istemiyoruz’ dedi, açıklamalıdır” şeklinde konuştu.

Taçoy açıklamasının devamında “Bu açıklamalar Sn. Arıklı'nın haddi olmadığı gibi, beklentimiz UBP Genel başkanlığını geçici olarak yürüten Sn. Ersan Saner'in de kendisine gerekli en ağır cevabı vermesidir. Bir UBP'liyi bir makama ancak UBP'liler getirir ve UBP'liler götürür” dedi.

