Arıklı: “Gazilerimiz birlik ve bütünlüğümüzün teminatıdır”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı, Gaziler Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, gazilerin, ülkenin birlik ve bütünlüğünün teminatı olduğunu söyledi.

Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, Bakan Arıklı, Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gazilerin kahramanlık destanları yazdığını ve bu toprakların özgürlüğünü ve bağımsızlığını halka armağan ettiğini kaydeden Arıklı, gazilerin ülkenin birlik ve beraberliğinin teminatı olduğunu belirtti.

Arıklı’nın mesajı şöyle:

“Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bağımsızlığı, bütünlüğü ve güvenliği uğruna canlarını ortaya koyan kahraman gazilerimizi, 19 Eylül’ü bir kez daha onurlandırmanın mutluluğu içerisindeyim.

Milletimizin huzur ve güvenliği için, tarih boyunca fedakârlık gösteren ve kahramanlık destanları yazan gazilerimiz, bu toprakların özgürlüğünü ve bağımsızlığını bizlere armağan etmişlerdir. Onların cesareti ve vatanseverliği, geleceğimizi aydınlatan en büyük ilham kaynağıdır.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e Sakarya Meydan Muharebesi’nin ardından ‘Gazi’ unvanı ve Mareşal rütbesi verildiği tarihin 103’üncü yıl dönümünde, gazilerimize duyduğumuz minnetin simgesi olarak kutlanmaktadır. Bu anlamlı günde, gazilerimizin yalnızca geçmişimizin değil, aynı zamanda geleceğimizin de mimarları olduğunu bir kez daha hatırlıyoruz. Onların gösterdiği fedakârlık, milletimizin vatan sevgisinin ve hürriyet tutkusunun en somut ifadesidir.

Gazilerimiz, ülkemizin birlik ve beraberliğinin teminatı olan kahramanlardır. Onlara hak ettikleri saygı ve desteği göstermek, yalnızca bugün değil her gün bizim sorumluluğumuzdur. Gazilerimizin yaşam koşullarının iyileştirilmesi, ihtiyaçlarının karşılanması ve onlara duyduğumuz vefanın somut adımlarla pekiştirilmesi, bizler için en önemli görevlerden biridir.

Bu vesileyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, hayatta olan gazilerimize sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyoruz. Tüm gazilerimizin 19 Eylül Gaziler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum.”