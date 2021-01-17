Arıklı'dan Üst Komite'ye tepki

Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi bve Enerji Bakanı Erhan Arıklı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'nce alınan kapanma kararına tepki gösterdi.
Arıklı'nın paylaşımı şöyle:
Üst Kurul dar gelirlilere demek istiyor ki;"Coronadan ölme, evinde açlıktan öl. Çünkü Coronadan ölürsen faturayı ben, açlıktan ölürsen faturayı Hükümet öder"
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.