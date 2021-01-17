Arıklı'dan Üst Komite'ye tepki

Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi bve Enerji Bakanı Erhan Arıklı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'nce alınan kapanma kararına tepki gösterdi.

Arıklı'nın paylaşımı şöyle:

Üst Kurul dar gelirlilere demek istiyor ki;"Coronadan ölme, evinde açlıktan öl. Çünkü Coronadan ölürsen faturayı ben, açlıktan ölürsen faturayı Hükümet öder"