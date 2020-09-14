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Arıklı'dan Dr. Kamiloğlu'na yanıt

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"Bertan'ı o odaya bilerek yatırmak istediler"

Arıklı'dan Dr. Kamiloğlu'na yanıt

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Dr. Emine Kamiloğlu'nun açıklamasına sosyal medya hesabından yanıt verdi.
Arıklı'nın açıklaması şöyle:
"Emine Kamiloğlu Doktorum bana sitem etmiş ve Bertan Zaroğlu na yapılan muameleye isyanımı anlamsız bulmuş.
Sevgili Doktorum,
Biz kimseden ayrı ve özel muamele istemiyoruz.
Ama bir hastayı sırf Bakan veya Müsteşera inat olsun diye boş oda varken 2 kişilik odaya yatmaya zorlarsanız, hele hele o hastayı yatırmaya çalıştığınız yatak pis ve dağınık ise bu iyi niyet değildir.
Lütfen Bakan ve Hükümetle kavganızı hastalar üzerinden vermeyin. Bertan'ı o odaya bilerek yatırmak istediler. Dertleri Bertan'ı tahrik ederek bir tartışmanın içine çekmekti.
Diğer bir amaç ise Hükümete ve Meclise "Güç Bende" mesajı vermekti. Vazgeçin."
 
 
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