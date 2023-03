Arıklı'dan 14 Mart Tıp Bayramı mesaj: "İyi ki varsınız...."

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, sağlık çalışanlarının öneminin küresel salgın döneminde bir kez daha anlaşıldığını kaydederek, "Sa ğlık çalışanlarımızı el üzerinde tutmak, mesleklerini icra ederken onlara her türlü kolaylığı sağlamak asli görevimizdir" dedi.





Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutladığı mesajında şunları kaydetti:



“İnsan, tüm zorluklara ve imkansızlıklara göğüs gerer, bir şekilde hayatını iyi veya kötü sürdürür ancak sağlık olmazsa yaşam da olmaz. İnsan pek farkında olmayabilir ama sağlık bu hayatın olmazsa olmazıdır. Bu nedenledir ki, sağlık sektöründe çalışan herkes, bilim adamından hastane temizlikçisine kadar, bizlerin daha kaliteli ve uzun yaşamamız için çalışıyor. Özellikle, küresel salgın döneminde gösterdikleri üstün efor ve özveri sayesinde sağlık çalışanlarımızın bizler için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük. Mesleklerine adanmış olmaları sayesinde, insanı ve sağlığını her şeyin üzerinde tuttukları için dünyamızı tehdit eden salgını en az zararla atlatabildik. Bu yüzdendir ki sağlık çalışanlarımızı el üzerinde tutmak ve mesleklerini icra ederken onlara her türlü kolaylığı sağlamak asli görevimizdir. Bu vesile ile tüm sağlık çalışanlarının Tıp Bayramını kutlarım. İyi ki varsınız.”