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“Arıklı ‘bıktım, usandım’ diyorsa istifa edebilir”

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“Arıklı ‘bıktım, usandım’ diyorsa istifa edebilir”
 
 
Kamu-Sen Başkanı Metin Atan, Bakan Arıklı’yı eleştirerek, “Sayın Bakan herkesi statükoculukla suçluyor” dedi.
Bakan Arıklı’nın Avrupa Birliği’ni diline doladığını dile getiren Atan, Avrupa Birliği’nden bahsediliyorsa hak ve adalet adına konuşulması gerektiğini söyledi.
“Bıktım, usandım diyorsa istifa edebilir” diyen Atan, ülkenin kutuplaştırıldığını, ikiye bölündüğünü öne sürdü. Halkı ve emeği savunan sendikalara karşı bir tutum içerisine girildiğini savunan Metin Atan, iş ve yandaşların istihdam edildiği eleştirisinde bulundu.
“Kamu-Sen Başkanı Atan, “Sağ sendikalar, sol sendikalar ile birleşmiş, doğruyu gördük de birleştik. Sizin yüzünüzden birleştik. Çünkü doğru birdir” diye konuştu.
Trafik Birimi’nde çalışanların Maliyenin kasasına ne kadar para getirdiğinin farkında olunmadığını belirten Atan, “Kimse emeğin yanında olan sendikalara laf söyleyemez” dedi.
 
 
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