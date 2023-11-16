“Arıklı benden öcünü aldı"

Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü görevinden alınan Raif İlker Buran, yeni Havalimanı terminalinin tamamlanmadan açılmasına karşı çıktığını, son olarak Havalimanı için alınan ve uluslararası kurallara uygun olmadığı gerekçesiyle kullanımına karşı çıktığı cihazlar nedeniyle görevden alındığını vurguladı

Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü görevinden alınan Raif İlker Buran, "yeni Havalimanı terminalinin tamamlanmadan açılmasına karşı çıktığı için ödüllendirildiğini" söyledi.

Buran, 2014 yılından bu yana Meteoroloji Dairesi Müdürü olarak görev yapıyordu.

Yeni Havalimanı terminalinin tamamlanmadan açılacağı süreçte bu duruma karşı çıktığını söyleyen Buran, Ulaştırma Bakanı Arıklı ile o günden itibaren gerginlik yaşamaya başladığını söyledi.

Buran son olarak, yine Havalimanı için alınan ve uluslararası kurallara uygun olmadığı gerekçesiyle kullanımına karşı çıktığı cihazlar nedeniyle Bakan Arıklı ile tartıştığını ve görevden alındığını anlattı.

"Bakan benden bu şekilde öcünü aldı" diyen Buran, "Elinden geleni ardına koymasın. Benim bunca zaman nasıl çalıştığımı herkes biliyor" dedi.

Buran, Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü’ne Havalimanı İtfaiyesi’nde görevli lise mezunu bir itfaiyecinin alınacağının söylendiğini, ancak teşkilat yasasına göre söz konusu kişinin lise mezunu olmasından dolayı atanmasının mümkün olmadığını kaydetti. Bahse konu kişinin aranan kriterleri karşılamadığını ifade eden Buran, “Ben yıllardır görevimi layığıyla yaptım, ödülüm de görevden alınmak oldu” dedi.

Buran’ın görevden alınmasının ardından Meteoroloji Dairesi'nde müdür olma şartlarına sahip olan beş kişinin atlanarak, Havalimanı İtfaiyesi'nden bir ismin daire müdürü olarak atanmasının planlandığı iddia edildi.

Öte yandan Gazeteci Hüseyin Ekmekçi’nin “Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, Havalimanında uluslararası kurallara uygun görmediği cihazlara izin vermedi. Görevden alındı. Dairede, gece gündüz çalışan, müdür olma şartlarına sahip 5 kişi var. Bu beş kişi atlanarak, Havalimanı itfaiyeden bir isim “onay da verecek” nasıl olsa, daire müdürü yapılmak isteniyor. Dairede uzman olsam, daha da kalem oynatmam… Her işiniz kılıfına uydurmaya yönelik.” paylaşımı Facebook’ta gündem oldu.

Müdürün yerine İtfaiyeci atanması ile ilgili tartışma tepkiye yol açarken, Meteoroloji Mühendisleri Odası, konuyu mahkemeye taşıyacakları sinyali verdi.

Ekmekçi’nin paylaşımı altına yorum yapan oda başkanı Mediha Orun Sarp “Mesleğimizin ayaklar altına alınmasına asla izin vermeyeceğiz. Yasal olmayan atama yapılmasına karşı her türlü hukuki süreci başlatmaya hazırız. İmzalarken iki kere düşünsünler” diye yazdı.

