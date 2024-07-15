Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, “15 Temmuz, darbeci ve teröristlere geçit verilmeyeceğini tüm dünyaya gösterdi” dedi.

Bakan Arıklı, Türkiye’deki 15 Temmuz darbe girişiminin 8’inci yılı nedeniyle mesaj yayımladı.

“Nasıl ki Kıbrıs’taki 15 Temmuz Darbesi, 20 Temmuz Barış Harekatı ile bozguna uğratıldıysa, 15 Temmuz kalkışması da sokaklara dökülen, tanklara geçit vermeyen Türk milletinin demokrasiye bağlılığı ve kahramanlığı sayesinde de sonuçsuz kalmıştır” diyen Arıklı, 15 Temmuz mesajında şunları kaydetti:

“Bugün, Anavatan Türkiye’de halkın iradesini, demokrasiyi ve ülkenin birlik ve bütünlüğünü hedef alan 15 Temmuz hain darbe girişiminin 8’inci yılı, Kıbrıs’ı Yunanistan’a bağlama amacıyla Cunta Rejiminin Ada’da gerçekleştirdiği darbenin ise 50’nci yılı. Her iki tarih de, Türkiye Cumhuriyeti’nin, ne pahasına olursa olsun, darbecilere ve teröristlere geçit vermeyeceğini tüm dünyaya gösterdi. Nasıl ki Kıbrıs’taki 15 Temmuz Darbesi, 20 Temmuz Barış Harekatı ile bozguna uğratıldıysa, 15 Temmuz kalkışması da sokaklara dökülen, tanklara geçit vermeyen Türk milletinin demokrasiye bağlılığı ve kahramanlığı sayesinde de sonuçsuz kalmıştır. Yüce Türk Milleti, demokrasiden asla ödün veremeyecek ve iradesine göz diken odakların her zaman karşısına aynı cesaret ve azimle dikilerek emellerine ulaşmalarına izin vermeyecektir. 15 Temmuz darbe girişimini engellemek için sokaklara çıkan ve demokrasi için şehit olanlara bir kez daha Allahtan rahmet dilerken, iradesine sahip çıktığı ve teröre geçit vermeyen Yüce Türk Milletini de yürekten selamlıyorum.”