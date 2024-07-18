Arı sokan kişi yoğun bakımda

Yenierenköy’de sakin Konce Alnur (K-38), dün saat 13.30 sıralarında, Yenierenköy’de bir küçükbaş hayvan ağılında bulunduğu sırada, sol omuzundan arı sokması sonucu rahatsızlandı.
Alnur, Gazimağusa Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisinde müşahede altına alındı.
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