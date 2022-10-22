Arda’nın kalbiyle hayata tutundu

Adem Gökalp’in geleceği, hayalleri yıllarca küçük bir çanta içindeydi… Zamansız kaybı ile tüm ülkeyi yasa boğan minik Arda Okur’dan yapılan başarılı kalp nakli ile yeniden hayata tutundu





Geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucu yıllardır ‘yapay’ kalple yaşayan, uyurken bile çantasını yanından ayırmayan 56 yaşındaki Adem Gökalp’in kalbi yeniden bedeninde atmaya başladı.

Kalbini yıllarca 3 kiloluk bir çanta içinde taşıyan Gökalp, trafik kazası sonucu zamansız ölümü ile ülkeyi yasa boğan 12 yaşındaki Arda Okur’un bağışlanan kalbi ile yeniden hayata gülümsedi.

Bir hafta önce gerçekleşen kalp nakli sonrası tedavisi yoğun bakımda süren Gökalp, duygularını ve yaşadıklarını anlattı.

Tedavisi Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Yoğun Bakım Servisi’nde devam eden 56 yaşındaki Adem Gökalp, duygularını birkaç dakikalığına da olsa paylaşabildi.

Yaşanan kazada hayatını kaybeden Arda Okur için çok üzgün olduğunu ifade eden Gökalp, ailesinin ise çok zor bir karar verdiğini ve bu büyük fedakârca kararlarından dolayı onlara minnet borçlu olduğunu söyledi.

Okur ailesine karşı duygularını anlatamayacak kadar üzgün olduğunu da dile getiren Gökalp, “Yıllardır nakil bekliyordum. Elbette buna karar veren ailenin de ne hissettiği benim için çok önemli, kendi sağlığım için mutluyum ama bir o kadar da hüzünlüyüm. Gencecik bir evladı zamansız şekilde kaybeden ailesine sabır dilerim, çok duygusalım” dedi.

Yıllardır nakil için bekleyen Adem Gökalp, 2018 yılında uygun kalp bulunmasına rağmen kızının düğünü olduğu gerekçesi ile başka birinde hayat bulması için nakil işlemini kabul etmedi. Yıllarca altından değerli olduğunu söylediği bir çanta içinde kalp atışlarını taşıdığını ifade eden Gökalp, ‘Organ bağışının’ önemine dikkati çekti. “Nakil çıkınca ne sevinebiliyorsun ne de üzülebiliyorsun. Bağışlanan her organ bir kişinin hayatının son bulması sonucu size geliyor” dedi.

Öte yandan Adem Gökalp’in kızı Gamze Özkan da duygularını HALKIN SESİ ile paylaştı.

Arda’nın kalp bağışı yapılacağı gün yapılan basın toplantısında Arda’nın ailesi ile tanıştıklarını ancak o gün sevinemediklerini anlatan Gamze Özkan, “O gün sadece üzüntülerine ortak olabildik. Okur ailesine ömür oyu ne kadar teşekkür etsek azdır” dedi.

Babasının 7 yıldır yapay kalple yaşadığını ifade eden ve yıllardır bu bağışı beklediklerini söyleyen Gamze Özkan “7 yıldır çok zor günler geçirdik. Yoğun bakım kapılarında çok bekledik” diye konuştu.

Babası Adem Gökalp’in iki ay önce ameliyat olduğunu ve yine kalp aranmaya devam edildiğini söyleyen Özkan, bundan sonra babasının sağlığına kavuşacağı günü beklediklerini belirtti.

Adem Gökalp’in en az 6 ay izole şekilde yaşam süreceği ifade edildi.



