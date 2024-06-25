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Arda Erkan anısına “Başka Ardalar Ölmesin” sloganıyla 10. Kite Surf Etkinliği yapılacak

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Arda Erkan anısına düzenlenen, geleneksel Kite Surf etkinliğinin onuncusu 29 - 30 Haziran tarihlerinde Heaven Surf House - Yedidalga’da yapılacak.

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Arda Erkan anısına “Başka Ardalar Ölmesin” sloganıyla 10. Kite Surf Etkinliği yapılacak
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Açıklamada,  “Arda’yı mavinin derinliklerinde selamlamak ve uyuşturucu ile mücadeleye katkı koymak adına”, tüm kite-sörfçüler ve halk etkinliğe davet edildi.
 
Etkinlik, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu himayelerinde ve Heaven Surf Club desteğinde “uyuşturucu sorununa dikkat çekerek toplumsal duyarlılığı artırmak, aileleri çocuklarını ve gençleri spora yönelterek enerjilerini doğru alanda kullanmalarına katkı sağlamak” amacıyla geleneksel olarak organize ediliyor.
 
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