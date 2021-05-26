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Araştırılacak bir şey varsaydı kendi dönemlerinde araştırsalardı

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Başbakan Saner, Kutlu Adalı cinayeti hakkında muhalefete “Araştırılacak bir şey varsaydı kendi dönemlerinde araştırsalardı” dedi

Araştırılacak bir şey varsaydı kendi dönemlerinde araştırsalardı
 
Başbakan Ersan Saner, Kıbrıs Postası TV’de açıklama yaptı.
Sedat Peker’in Kutlu Adalı cinayeti hakkında konuşması ile ilgili açıklamalarda bulunan Saner, “KKTC’de gündemin farklılaştığını üzülerek gözlemliyorum. 1996 yılında yaşanmış bir olay; araştırılması yapılmış, dosyalar düzenlenmiş. Konuyla ilgili aile tatmin olmadığı için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne kadar uzayan bir süreç. Sonuç itibariyle kapanmış bir olay, geçen günkü yayınlanan videoya da yapılan açıklamayla tekrar alevlendi” dedi.
Saner, Adalı cinayetiyle ilgili olarak muhalefetin verdiği tepkiye de işaret ederek, “Muhalefetin her zamanki davranış biçimini dün de (önceki gün) gözlemledik. Bu ülkeyi sanki sadece UBP yönetti. Kendilerinin de görevde olduğu dönemler oldu. Böyle bir olayın herkes tarafından bilindiğini biliyoruz. Araştırılacak bir şey varsaydı kendi dönemlerinde araştırsalardı” ifadelerini kullandı.
 “Polisin soruşturması gereken herhangi bir konu varsa gerekli soruşturma yapılır” ifadelerini kullanan Saner, “Bu konu bize geldiği için gerekli çalışma polis tarafından yapılacaktır” diye konuştu.
 
 
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