Arasta’da test kuyruğu vardı

Arasta Meydanı’nda ücretsiz yapılan PCR testlerine yoğun talep vardı





Lefkoşa Surlariçi’nde son günlerde artan COVID-19 vakaları nedeniyle PCR test sayısı artırıldı.

Testler, Arasta Meydanı’nda sabah saatlerinde yapılmaya başlandı.

Ücretsiz yapılan testlere oldukça yoğun talep vardı.

Vatandaşların yanı sıra bölge esnafı da PCR testi yaptırmak için sırada beklerken, oluşan uzun kuyruklar da dikkat çekti.

Öte yandan Lefkoşa’da Fuar alanında ücretsiz test yaptırmak için gelen vatandaşların oluşturduğu kuyruk da dün yine anayola taştı.

Özel sektörde çalışanların 7 günde bir PCR testi yaptırma zorunluluğu nedeniyle Lefkoşa Fuar alanına akın eden vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre Lefkoşa’daki Mücahitler Sitesi binası ve fuar alanında ek bir PCR test merkezi bugünden itibaren faaliyete başlayacak.

Söz konusu iki yeni test merkezinin devreye girmesiyle fuar alanındaki yoğunluk azalacak.

