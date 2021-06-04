Arasta’da heyecanlı bekleyiş

Başkent Lefkoşa’da Lokmacı bölgesindeki esnaf, Lokmacı kapısından geçişlerin bugünden itibaren yeniden başlayacak olmasından dolayı gün boyunca hazırlık yaptı

EURO KAÇ TL İDİ KAÇ TL OLDU?

Koronavirüs önlemleri çerçevesinde Kıbrıs’ta iki kesim arasında bir yılı aşkın süredir bazıları tamamen kapalı olan, bazılarında da sınırlı geçişlerin yapılabildiği 9 sınır kapısı, bugünden itibaren yeniden geçişlere açılıyor.Sınır kapılarından geçişlerde, seviye 2 (turuncu) uygulamaları çerçevesinde 7 günlük negatif PCR veya antijen testi talep edilecek.Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada geçişler sırasında son 7 gün içerisinde yapılmış negatif PCR veya antijen test sonucunun İngilizce ve Türkçe belge ile ibraz edilmesinin zorunlu olduğuna dikkat çekildi. Açıklamada “Sınır kapılarında gösterilecek belgelerde ıslak imzaya gerek olmamakla birlikte telefona gelen SMS mesajlar kabul edilmeyecektir” denildi.COVID-19 pandemisi tedbirleri kapsamında iki taraf arasındaki geçişler Şubat 2020 tarihinden beri kapalıydı.Kıbrıs’ın iki kesimi arasında geçişlerin bugünden itibaren başlayacağı 9 geçiş kapısı şunlar:“Ledra Palace, Beyarmudu, Akyar, Metehan, Bostancı, Lokmacı, Yeşilırmak, Derinya ve Aplıç.”Başkent Lefkoşa’da Lokmacı bölgesindeki esnaf, 9 kapıdan biri olan Lokmacı kapısından geçişlerin bugünden itibaren yeniden başlayacak olmasından dolayı dün gün boyunca hazırlık yaptı. Esnaf, koronavirüs nedeniyle olumsuz etkilenen işlerinin kapıların açılmasıyla yeniden artması umudunu taşıyor.Bir buçuk yıl önce geçiş noktaları kapandığında 6,87 TL olan 1 Euro, bugün 10.41 TL oldu.Bu artış, özellikle Kıbrıs’ın kuzeyini de güneye kıyasla daha cazip hale getirdi.Geçiş noktalarının kapandığı gün olan 29 Şubat 2020’de Euro 6.87 TL’ydi. Sterlin 8.04 TL’ye, Dolar ise 6.23 TL’ye denk geliyordu.