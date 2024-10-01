Arar: Turizmde kalite yükseldikçe tüm ülke kazanır

Kıbrıs’ın deniz, kum ve güneşle sınırlı bir turizm anlayışının yetersiz olduğuna vurgu yapan Net Holding Yönetim Kurulu Üyesi Reha Arar, turizm çeşitliliğiyle birlikte kalitenin artırılmasıyla tüm ülkenin kazanacağına vurgu yaptı.

Reha Arar, “Deniz, kum, güneş sadece belli saatlerde etkili. Bu yüzden turizmi çeşitlendirmek, şans oyunları gibi farklı unsurları kontrollü şekilde değerlendirmek gerekiyor. Ancak bu unsurlar tek başına yetmez. Turizmde kaliteyi artırmalı, eğitim ve altyapıya yatırım yapmalıyız.” diye konuştu.

Arar, Hasan Hastürer’in sunduğu Taşlar Dökülürken isimli programa konuk oldu ve Kıbrıs turizmi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Arar, turizmde kaliteyi yükseltmenin ve karı maksimize etmenin önemine dikkat çekerek, “Turizmin kalitesini artırırsak, hem otelci hem de restorancı mutlu olur.” diye konuştu.

Reha Arar, Kıbrıs’ta turizm sektöründe sağlık ve wellness hizmetlerinin de önemli bir yer tuttuğunu ifade ederek, “Merit Royal’in talosaterapi merkezi yok ama bin metrekareden büyük bir SPA alanı var. Burada insanlar sağlıklı yaşam yemekleri , içecekleri hocalar eşliğinde doğru egzersiz yapma ile öğreniyor ve talep giderek artıyor.” dedi.

Turizm altyapısının geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan Arar, “Bu ülkede kaç öğrenci var ve mezun olunca nerelerde çalışıyorlar?. Turizm eğitim merkezleri ve üniversitelerin uygulamalı bölümleri mutlaka kurulmalı” dedi.

Ayrıca, Kıbrıs turizminin çeşitlendirilmesinin önemine dikkat çeken Arar, “Karpaz dışında turizm çeşitliliği çok sınırlı. Kıbrıs gastronomisine yönelmek çok önemli. Oteller, mutlaka Kıbrıs yemekleri sunan geceler düzenlemeli,” dedi.

