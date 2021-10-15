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“Aralık sonu, Ocak başı seçime gidebiliriz”

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Başbakan Saner “Tek başımıza iktidar bizim için artık kapıda... Kurultay sonrası, Aralık ayı sonu, Ocak Ayı başı bir seçime gidebiliriz” dedi

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“Aralık sonu, Ocak başı seçime gidebiliriz”
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Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ersan Saner, Tuzla'da vatandaş ve partililerle bir araya geldi.
UBP'nin başını çektiği son hükümetin, mevcut şartlar içinde ortaya koyduğu performansın, halkın büyük kesiminin takdiri aldığını görmekten mutlu olduklarını söyleyen Saner, “Tek başımıza iktidar bizim için artık kapıda...  Kurultay sonrası, Aralık ayı sonu, Ocak Ayı başı bir seçime gidebiliriz. Seçime gidelim. Tek başımıza yeni hükümeti üstlenelim ve ülkemize yeni bir gelecek sağlayalım” diye konuştu.
 
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