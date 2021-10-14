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“Aralık sonu erken seçim yapılmalı”

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İstifa eden UBP-DP-YDP Hükümeti’nin Başbakan Yardımcısı, YDP Başkanı Erhan Arıklı’dan istifa sonrası ilk açıklama geldi.

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“Aralık sonu erken seçim yapılmalı”
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Arıklı’nın açıklaması şöyle:
“Başbakan Ersan Saner Hükümetin istifasını sundu.
Ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.
Şimdi sürecin Anayasaya uygun olarak işlemesini bekliyoruz.
Mesela muhalefetin aylardan beri üzerinde durduğu geniş tabanlı bir seçim hükümeti kurma becerisini gösterip göstermeyeceğini hep birlikte göreceğiz.
Bize göre 60 gün içerisinde geniş tabanlı bir Hükümet kurulursa ne ala. Kurulamazsa Aralık sonu erken seçim yapılmalıdır.”
 
 
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