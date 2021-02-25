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Araçlar Muayene Listesi, yeniden düzenlendi

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Araçlar Muayene Listesi, yeniden düzenlendi

2020-2021 Yılı Motorlu Araçlar Muayene Listesi, Kovid-19 salgını nedeniyle yeniden düzenlenerek yayımlandı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, 2020-2021 Yılı Motorlu Araçlar Muayene Listesi, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı ve Motorlu Araçlar Mukayyiti Resmiye Canaltay imzasıyla, 1974 Motorlu Araçlar ve yol trafik Tüzüğü’nün 64. Maddesi uyarınca, Kovid-19 salgını nedeniyle yeniden düzenlenerek yayımlandı.

Açıklamada, 2020-2021 Muayene Listesi’ne http://bub.gov.ct.tr/Portals/27/muayene%20listesi.pdf bağlantısından ulaşılabileceği belirtildi.

Ayrıca, salgın dolayısıyla Araç Kayıt, Muayene ve Ruhsatlandırma Şubelerine gitmek istemeyen araç sahiplerinin, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı resmi internet sitesi www.bub.gov.ct.tr’yi ziyaret ederek muayene harçlarını internet üzerinden yatırabileceği de bildirildi.

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