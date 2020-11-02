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Aracıyla traktörün tırmığına çarptı

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Paşaköy - Turunçlu Anayolu üzerinde askeri birlik önlerinde meydana gelen kazada karşıdan gelen traktörün arkasında takılı tırmığa aracıyla çarpan Oğuzhan Çilo olay yerinde hayatını kaybetti

Aracıyla traktörün tırmığına çarptı
Paşaköy - Turunçlu anayolu üzerinde dün saat 05:45 sıralarında meydana gelen kaza sonucunda aracıyla karşıdan gelen traktörün arkasında takılı tırmığa çarpan Oğuzhan Çilo hayatını kaybetti.
Polisten verilen bilgiye göre kaza, Paşaköy - Turunçlu Anayolu üzerinde,  Kurudere'de sakin Oğuzhan Çilo, yönetimindeki NH 830 plakalı salon araç ile Turunçlu istikametinden Paşaköy istikametine doğru seyrettiği sırada askeri birlik önlerine geldiği zaman yolun sağına geçmesi sonucu, o esnada karşı istikametten gelmekte olan  30 yaşındaki Sait Uzun yönetimindeki NG 488 plakalı traktörün arkasında takılı bulunan tırmığa çarpmasıyla yaşandı..
Kaza sonucu NH 830 plakalı araç sürücüsü Oğuzhan Çilo olay yerinde yaşamını yitirirken, kazada yaralanan NH 830 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 19 yaşındaki Batuhan Çilo ise kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor.  Olayla ilgili soruşturma devam etmekte.
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