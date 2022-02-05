"Aracılar gelip gidiyor”

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Başbakan Sucuoğlu’yla hükümet kurulmasına yönelik resmi bir görüşme yapmadıklarını, aracıların gelip gittiğini vurguladı



Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, ülkede onca sıkıntı varken yeniden bir erken seçimi doğru bulmadığını belirterek vatandaşların tepkisinin katılım oranına bakıldığında net şekilde görülebildiğini; yeni bir seçime katılım oranının daha da düşük olacağı görüşünü ifade etti.

Beklenti içerisinde olan vatandaşa en iyi hizmeti verecek, uzun ömürlü bir hükümet modelinin hayata geçirilmesi gerektiğini dile getiren Ataoğlu, kişisel çıkarların değil toplumun çıkarları ve beklentileri doğrultusunda hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.

Vatandaşların kısa dönemli, bahaneler üreten değil icraat yapan uzun soluklu bir hükümet beklentisi içerisinde olduğunu kaydeden Ataoğlu, vatandaşların siyasete ve siyasilere yönelik olumsuz bakış açısının nasıl değiştirileceğinin de ele alınması gerektiğini kaydetti.

Başbakan Sucuoğlu’yla hükümet kurulmasına yönelik resmi bir görüşme yapmadıklarını, aracıların gelip gittiğini söyleyen Ataoğlu, sorumluluktan hiçbir zaman kaçmadıklarını, resmi bir talep geldiği zaman da kaçmayacaklarını ifade etti.

Seçime katılım oranının pandemi, pozitif olan kişi sayısının yüksekliği, havanın soğuk oluşu ve seçim sisteminden dolayı istenilen yükseklikte olmadığını dile getiren Ataoğlu, ciddi sayıda oyun da geçersiz sayıldığını ve Seçim ve Halk Oylaması Yasası’nda karma oylamanın kaldırılmasını da içerecek ciddi bir çalışmayla değişikliğe gidilmesi gerektiğini ifade etti.

DP’nin oy oranını değerlendiren Ataoğlu, DP’nin tabanına adayların da getirdiği oylarla birer tuğla daha eklendiğini ve korudukları oylarının biraz üzerinde oy aldıklarını söyledi.

Geçmişten günümüze kilit parti olduğunu söylediği DP’nin 3. parti olmakla kitle partisi olma yolunda ilerlediğini gösterdiğini ifade eden Ataoğlu, önümüzdeki süreçte DP’nin ihtiyaç duyulacak bir parti olduğunu kaydetti. Ataoğlu, DP’nin mevcudunu koruyan ve giderek büyüyecek bir parti olduğunu söyledi.



