Araç satışlarında gerileme

Türk Lirası’nın değer kaybetmesi nedeniyle vatandaşın alım gücü günden güne eriyor. Gıda ürünlerinin yanı sıra, ikinci el araba piyasasındaki araba fiyatları dudak uçuklatıyor

TL’nin değerinin düşmesine, satıcıların döviz bazındaki zamları da eklenince yenilenmiş araç satış piyasası yavaşladı.Ekonomik krizin giderek derinleşmesiyle daha çok orta ve düşük gelir grubuna hitap eden ikinci el araç alımlarının giderek gerilediği dikkat çekiyor. Türk Lirası’nın ağır değer kayıpları araçların döviz karşılığı fiyatlarının astronomik oranda yükselmesine neden olurken, buna bir de araç satıcılarının döviz bazındaki fiyatlara yaptıkları okkalı zamlar eklenince, orta gelir grubuna hitap eden piyasa, alıcılarını yavaş yavaş yitirmeye başladı. Resmi rakamlar da ikinci el salon ve ticari araç pazarında satışlar sürekli gerilediğini gösteriyor. Alım gücü dibe vuran düşük gelirli vatandalar ile dibe vurmaya yaklaşan orta halli vatandaşlar, yeni araç bir yana, plakasız ikinci el araç almaktan artık çok uzakta kaldıklarını söylüyor.Geçen yıla kadar 4 bin-7 bin sterlin arasında değerlenen ikinci el yenilenmiş plaksız araç piyasasının 7 bin-13 bin sterlin bandına çıktığı dikkati çekiyor. Hem TL’nin kayıpları hem de döviz bazındaki fiyat artışları satışları düşürdü. “Kullanılmış Yeni Kayıt Araç” (plakasız yenilenmiş araçlar) satışları 2022’nin ilk 7 ayında 3 bin 775 adet düzeyinde gerçekleşti. Araçların 2 bin 990’u salon araba, 785’i ticari araç olarak kayıtlara geçti. 2021’in aynı döneminde 3 bin 540’ı salon, bin 031 ticari araç olmak üzere 4 bin 571 plakasız yenilenmiş araç satılmıştı.