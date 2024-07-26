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Araç plakalarında “üç harfi” dönem başlıyor

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Araçlarda iki harfli plakalarda sona gelindi. Eylül ayı sonunda üç harfli plakalara geçilmesi hedefleniyor. Üç harfli ilk plaka “AAA 001” olacak

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Araç plakalarında “üç harfi” dönem başlıyor
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Trafiğe çıkan araç sayısının artması sebebiyle piyasada neredeyse “iki harfli” yeni plaka kalmadı. Bu nedenle araç plakalarının “üç harfli” olması için çalışmalar tamamlandı.    
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, eylül sonu itibarıyla araç plakalarında yeni bir döneme geçileceğini açıkladı.    
Cuma günü plakalarda “YP” harflerine geçileceğini belirten Arıklı, eylül ayı sonunda ise üç harfli plakalara geçilmesinin hedeflendiğini söyledi.     İlk plakanın “AAA 001” şeklinde olacağını açıklayan Arıklı, yeni dönemin herkese hayırlı olmasını temenni etti.

 
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