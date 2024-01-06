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Araç kül oldu

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Girne - Lefkoşa anayolunda Ali Sungur yönetimindeki araç, elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu çıkan yangında kullanılmaz hale geldi

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Araç kül oldu
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Girne - Lefkoşa anayolunda seyir halindeki araç yanarak kül oldu.
Olay dün saat 16:15 sıralarında meydana geldi.
Girne - Lefkoşa Anayolunun 6. Kilometresinde seyir halinde bulunan Mehmet Ali Sungur yönetimindeki KY 533 plakalı araçta, muhtemelen motor bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi.
Çıkan yangın sonucu araç tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.
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