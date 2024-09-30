Araç kayıttan 5 ayda 470 milyon TL gelir

Araç Kayıt Dairesi 2024’ün ilk 5 ayında vatandaştan yaklaşık 470 milyon TL aldı. Ancak ülkenin dört bir yanında yarım kalan, çöken, tehlike yaratan onlarca yola hiçbir yatırım yapılmadı

Ülkede Araç Kayıt Dairesi her yıl yüz milyonlarca TL gelir sağlıyor ancak, yollar dökülüyor.

Araç Kayıt Dairesi’nin Ocak-Mayıs 2024 döneminde 460 milyon 337 bin TL’lik “devasa” bir gelir elde ettiği ortaya çıktı. Bu miktar tüm zamanların rekor geliri olarak kayıtlara geçti. Gelirler 2022’nin aynı döneminde 112,3 milyon lira; 2023’te ise 261,7 milyon lira civarında gerçekleşmişti. 2024’te sağlanan gelir tutarının 2022’ye göre %311; 2022’ye göre ise %76 oranında fazla olduğu hesaplandı. Geçen yıla kıyasla ulaşılan fark; çeşitli isimler altındaki yol ve trafik vergilerine yapılan zamların boyutuna da işaret ediyor.

311 MİLYONU KAYIT HARCI

Trafik Dairesi’ne bağlı Araç Kayıt Muayene ve Ruhsatlandırma Şubesi gelirin çok büyük kısmını “motorlu araçlar kayıt harcından” sağlıyor. 5 ayda yapılan 12 bin 362 motorlu araç kaydından 310,7 milyon TL harç alındı. Söz konusu miktar tüm gelirlerin %67.5’ini aşıyor. Seyrüsefer Ruhsat Harcı 96,7 milyon liralık gelir katkısıyla ikinci sırada yer alıyor. Araç devir harcı ve muayene harcı bu gelir kalemlerini izliyor. Daire ilk 5 ayda; en az 25 farklı isim altında 176 bin 067 adet işleme imza attı.

YOLU BULAMAYAN VERGİ

Ülkede her ne kadar da binlerce aracın yollarda seyrüsefer ruhsatsız, muayenesiz ve sigortasız dolaştığı bilinse de bu gerçek, dairenin müthiş bir gelir elde etmesine engel olamıyor. Ancak, yol vergileri yıllardır yolu bulamıyor. Tehlikeli ve dökülen yollarda araç kullanmak zorunda kalan birçok vatandaş, “yol ve trafik vergilerinin” yollara ne zaman harcanacağını soruyor. Ülkede “Para basan daire” olarak da anılan ‘Araç Kayıt Dairesi’ 2023 yılını 805 milyon TL’lik gelirle kapatmıştı.

