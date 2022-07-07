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Araç Kayıt’ta süresiz grev uyarısı

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Vergi-Sen ve KTAMS, Girne’deki Motorlu Araçlar Mukayyitliği Araç Kayıt Muayene ve Ruhsatlandırma Şubesi’nde personel eksikliği gerekçesiyle grev yaptı. Sendika yetkilileri; taleplerin karşılanmaması halinde süresiz greve gidileceğini açıkladı

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Araç Kayıt’ta süresiz grev uyarısı
  
 
Gelir ve Vergi Dairesi Çalışanları Sendikası (Vergi-Sen) ve Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Girne’deki Motorlu Araçlar Mukayyitliği Araç Kayıt Muayene ve Ruhsatlandırma Şubesi’nde dün, personel eksikliği gerekçesiyle bir günlük uyarı grevi yaptı.
Sendika yetkilileri; yoğun olmayan dairelerden personel aktarılması, yeterli personel sağlanıncaya kadar araç devir işlemlerinin Trafik Dairesi Merkezi’nden yapılması ve Çalışma Bakanlığı’na bağlı olan ve şu an Motorlu Araçlar Birimi’nde çalışan personelin nakil işlemlerinin yapılması taleplerini iletti.
Taleplerin karşılanmaması halinde süresiz greve gidileceği uyarısında bulunuldu.
Vergi-Sen Yönetim Kurulu üyesi Halil Koşucu, Girne bölgesinde yaşanan nüfus artışına paralel olarak motorlu araçların sayısının da arttığını, bu araçların seyrüsefer, muayene, yurt dışı çıkışları ve devir işlemlerinin Girne’deki Motorlu Araçlar Birimi’nde yapıldığını ve birimde sadece 3 personelin görev yaptığını belirtti. Vatandaşların vezne açılma saatinden çok önce daireye gelip sıra numarası aldığını, saat 08.00’de daireye gidenlerin dahi sıra numarası alamadığını, tartışmalar yaşandığını dile getiren Koşucu, bunun hem vatandaşları hem personeli hem de aynı binayı kullanan gelir ve vergi memurlarını olumsuz etkilediğini, motivasyon düşüklüğüne yol açtığını söyledi.
Koşucu, “Bu birimdeki diğer sorun ise, bir personelin Çalışma Bakanlığı’na bağlı olması ve bu personelin bir türlü Trafik Dairesi’ne aktarılamamasıdır. Her an bu personel kendi bakanlığına çağrılabileceğinden tedirgin olarak görev yapıyor” dedi.
Trafik Dairesi Girne Şubesi için iki kişilik münhal açıldığını, münhal tarihinin Mart 2023 olduğunu söyleyen Koşucu, bu personelin işe başlamasının bir yıl sonra gerçekleşeceğini, bir yıl daha beklemelerinin mümkün olmadığını belirtti.
Koşucu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ve Trafik Dairesi Müdürü Mustafa Yeşil’e sorunları aktardıklarını ancak Trafik Dairesi kadrosunda personel olmadığından çözüme ulaşılamadığını savundu.
Taleplerini dile getiren Koşucu, kamu bünyesinde yoğun olmayan birçok daire bulunduğunu, yoğun olmayan dairelerden personel aktarılmasını, yeterli personel sağlanıncaya kadar araç devir işlemlerinin Trafik Dairesi Merkezi’nden yapılmasını ve Çalışma Bakanlığı’na bağlı olan ve şu an Motorlu Araçlar Birimi’nde çalışan personelin nakil işlemlerinin yapılmasını istedi.
Koşucu, talepleri karşılanmadığı takdirde süresiz grev yapacakları uyarısında bulundu.
KTAMS Genel Sekreteri Serman Yiğit de “ülkenin yangın yeri olduğunu” söyleyerek, vatandaşların vergilerini ödediğini ancak sağlık, eğitim gibi alanlarda hizmet alamadığını, yolların durumunun da kötü olduğunu belirtti.
Araç Kayıt Birimi’nde yaşanan sorunlara değinerek, üç personelin yeterli olmadığını söyleyen Yiğit, “Bu işin üç kişiyle dönmesi mümkün değil” dedi.
Yönetenlerin “beceriksiz, vurdumduymaz olduğunu, görevi kötüye kullandıklarını” iddia eden Yiğit, sorunların bu nedenle “derinleştiğini” savundu.
 
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