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Arabacıoğlu’ndan ‘davet’ sitemi

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Arabacıoğlu’ndan ‘davet’ sitemi
 
 
Eski bakan ve Milletvekili Dr. Mustafa Arabacıoğlu, 20 Temmuz resepsiyonlarına davet alamamaktan şikayet etti.
Arabacıoğlu, duyduğu rahatsızlığı Facebook’tan paylaşma ihtiyacı hissetti.
Hizmetlerini ve gaziliğini hatırlatan Arabacıoğlu, "Davet almamayı hizmetlerim için selamlıyorum" diye manidar bir paylaşım yaptı.
Arabacıoğlu şöyle dedi:
“ 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı nedeni ile düzenlenen törenlere altı dönem milletvekili seçilen iki dönemde bakanlık görevini üslenen, Annan Planı döneminde aktif görev yapan, bu dönemle ilgili yaşananları kayıt altına alan ve 22 Temmuz 1974’te barış kuvvetleri ile birlikte adaya öncü olarak çıkan birisi olarak bu törenlere davet almamamı bu ülke için verdiğim hizmetler nedeni ile içtenlikle selamlıyorum.”
 
 
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