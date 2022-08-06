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Araba çakmaklığında yaşam mücadelesi

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Elektriklerin kesilmesi nedeniyle araba çakmaklığından oksijen almak zorunda kalan Mehmet Seyis “Öldüreceksiniz bizi da kurtulasınız” diyerek isyan etti

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Araba çakmaklığında yaşam mücadelesi

 
Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev-İş) eski başkanlarından Mehmet Seyis, dün sabahın ilk saatlerinden beri elektrik olmadığı için zor anlar yaşadı. Mehmet Seyis, rahat nefes alabilmesi için oksijen makinesini arabanın çakmaklığına taktı.
Elektriklerin kesilmesi nedeniyle yine oksijene erişim sorunu yaşayan Seyis, çareyi araba çakmaklığında buldu. “Sıfır hasta-sıfır sorun! Hükümet’in süper çözümü bu sanırım! Öldüreceksiniz bizi da kurtulasınız” diyen Seyis, Sağlık Bakanlığı’na seslenerek, ‘oksijen desteği salonları’ kurulmasını talep etti.
Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Seyis’in paylaşımı şöyle:
“Hastalar kalmazsa, sağlık sorunu da kalmaz, en azından hastaların elektrik sorunu da kalmaz! Yani sıfır hasta-sıfır sorun! Hükümet’in süper çözümü bu sanırım! Be ama öldüreceksiniz bizi da kurtulasınız… Ee siz gelemediniz ama biz randımanlı çalışmasa bile araba çakmaklığına kadar sürünerek de olsa gittik elektriğin gelmesini orda bekledik. Kursanıza artık oksijen desteği salonlarını.”
 
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