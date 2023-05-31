25 Haziran’da yapılacak ara seçim adaylık başvuruları bugün yapılıyor. Siyasi partilerden aday olacaklar bugün Lefkoşa’da Yüksek Seçim Kuruluna başvuru yapacak. Buna göre, CTP adayı Sami Özuslu saat 10.00’da, UBP adayı Ali Başman 10.30’da, DP adayı Serhan Aktunç 11.00’de, TDP adayı Tacan Reynar 11.30’da, YDP adayı Figen Yaman Lesinger 12.00’de Bağımsızlık Yolu adayı Umut Ersoy 13.00’de YSK’ya başvuracak. Bağımsız Milletvekili Adayı Abdullah Korkmazhan da 13.30'da Lefkoşa İlçe Seçim Kurulu'na adaylık başvurusunda bulunacak. Bağımsızlar başvurularını İSK’ya yapıyor.