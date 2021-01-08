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Ara bölgeye açık hava sineması

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Derinya’daki ara bölgeye inşa edilmekte olan “iki toplumlu” açık hava sinemasının tamamlanmaya çok yakın olduğu haber verildi.

Ara bölgeye açık hava sineması

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre, “Derinya” Belediye Başkanı Andros Karayannis bölgeye yaptığı ziyaretin ardından sosyal medyada yaptığı paylaşımda, son yılların en iyi iki toplumlu girişimlerinden biri olan projenin tamamlanmaya çok yakın olduğunu açıkladı.
Pandeminin gidişatının izin vermesi halinde ilk gösterimin Nisan ayında yapılmasının planlandığı belirtildi.

 
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