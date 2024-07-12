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Ara bölgede mahsur kalanlar arasında engelliler de var

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Türkiye üzerinden KKTC’ye gelip oradan da Güney Kıbrıs’a geçmeye çalışan ancak ara bölgede mahsur kalan 25 sığınmacı arasında sekiz çocuk yanı sıra engelli ve psikolojik sorunları olan kişiler bulunduğu öğrenildi

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Ara bölgede mahsur kalanlar arasında engelliler de var
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Bir grup Kıbrıslı Rum gazeteci, ara bölgede mahsur kalan sığınmacıları ziyaret etti.
Güney'de yayımlanan Haravgi gazetesi konuyla ilgili haberinde, Kıbrıslı Rum gazetecilerin Türkiye üzerinden KKTC’ye gelip oradan da Güney Kıbrıs’a geçmeye çalışan ancak ara bölgede mahsur kalan 25 sığınmacıyı, kalmakta oldukları Eğlence bölgesindeki ara bölgede ziyaret ettiğini yazdı.
Ziyaretin BM’nin Mültecilerle ilgili Yüksek Komiserliği ile UNFICYP tarafından organize edildiğini kaydeden gazete, BM’nin Mültecilerle ilgili Yüksek Komiserliğinin Kıbrıs’taki sorumlusu Emilia Strovolidu’nun ara bölgede toplamda 37 sığınmacının kaldığı iki yer bulunduğunu söylediğini de iletti.
Ara bölgede sekiz çocuk yanı sıra engelli ve psikolojik sorunları olan kişiler bulunduğunu da kaydeden Strovolidu, bu kişilerin taleplerinin değerlendirilmesi gerektiğini ve bu yükümlülüğün şu an "Kıbrıs Cumhuriyeti"ne ait olduğunu ifade etti.
Strovolidu Rum Hükümetinin konuyla ilgili tutumu konusunda ise, Avrupa Komisyonu tarafından da onaylanan AB mevzuatının ara bölgede de geçerli olduğunu sözlerine ekledi.
 
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