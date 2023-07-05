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Ara bölgede çeviri kursu düzenleniyor

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Ara bölgede çeviri kursu düzenleniyor
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Ara bölgede hafta sonu iki toplumlu not alma ve ardıl çeviri atölyesi düzenlenecek.


Dil Alanında Destek Projesi ve Uluslararası Konferans Tercümanları Derneği tarafından düzenlenecek olan atölye, Kıbrıs Türk Toplumuna yönelik Yardım Programı altında Avrupa Komisyonu tarafından finanse ediliyor.


Atölye, 8 Temmuz Cumartesi 09:30-19:30 ve 9 Temmuz Pazar  09:30 ile 13:30 saatleri arasında Lefkoşa ara bölgedeki Goethe Enstitüsünde yer alacak.



 
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