AP'de dönüşümlü temsilci dönemi

UBP, AP'ye dönüşümlü temsilci gönderme kararı aldı. Meclis'te muhalefetin itirazına rağmen oy çokluğuyla kabul edilen yeni uygulamayla Dinçoğlu'nun yanı sıra Hasipoğlu da artık dönüşümlü şekilde AP toplantılarına katılabilecek

Avrupa Parlamentosu toplantılarında Cumhuriyet Meclisi’ni temsil eden Ulusal Birlik Partili (UBP) temsilci, artık dönüşümlü olarak görev yapacak. UBP temsilcisi Hakan Dinçyürek ile birlikte dönüşümlü görev yapacak isim ise UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu oldu. Başkanlık Divanı'nın oy çokluğuyla aldığı karar, dün toplanan Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda, muhalefetin karşı çıkmasına rağmen oyçokluğuyla kabul edildi.Kıbrıslı Türkleri temsilen iki milletvekili Avrupa Parlamentosu toplantılarına katılabiliyor. Bu dönem bu iki isim UBP'den Gazimağusa Milletvekili Hakan Dinçyürek ile CTP'den Girne Milletvekili Fikri Toros olarak belirlenmişti.Başkanlık Divanı'nın oy çokluğuyla aldığı kararın Genel Kurul'daki oylaması öncesi konuyla ilgili görüş bildiren CTP Grup Başkanı Erkut Şahali, kararı eleştirerek, bunun emsali görülmemiş bir işlem olduğunu belirtti ve heyetlerin süreklilik arz etmesi gerektiğini söyledi. Şahali, “Bir beklenti, maksat söz konusu değil, iş ola, gezi ola…” eleştirisinde bulundu.Her seyahat sırasında bir tanışma merasimi olacaksa bundan fayda sağlanamayacağını belirten Şahali, CTP’nin divanda bu nedenle olumsuz oy kullandığını belirtti.Şahali'ye yanıt veren UBP Milletvekili Özdemir Berova, CTP ile temasa geçildiğini, milletvekilleri düzeyinde bu konuyu görüştüklerini, adı geçen milletvekillerinin yurt dışındaki temaslarda dönüşümlü olarak UBP’yi ve Meclis’i temsil edeceklerini kaydetti. Uygulamada hiçbir kusur olmadığını ifade eden Berova, CTP Grup Başkan Vekilinin bu şekilde açıklamada bulunmasını doğru bulmadığını belirtti. Berova, lobiciliğin KKTC’nin en eksik olduğu konulardan olduğunu ifade ederek, “Birden fazla kişinin oradaki temaslarının daha faydalı olacağını düşünüyoruz. CTP de dönüşümlü gitmek isterse ona da karşı fikrimiz yok.” dedi.Hakan DinçyürekOğuzhan Hasipoğlu