KTÖS, Atatürk Öğretmen Akademisi Yasasında yapılmak istenen değişikliğe karşı olduklarını açıkladı ve Türkiye ile imzalanan protokolde öğretmenliğe giriş sistemi ile ilgili değişiklik ve AÖA’nın tasfiyesinin açık şekilde öngörüldüğünü vurguladı





Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, Kıbrıslı Türklerin laik ve demokratik toplumsal kimliğinin gelişmesinde öncü olan, 85 yıldır topluma ilkokul ve okul öncesi öğretmeni yetiştiren Atatürk Öğretmen Akademisi’nin kapatılmasına sonuna kadar karşı olacaklarını belirtti.

KTÖS yetkilileri, AÖA Yasasında yapılmak istenen değişikliğe karşı olduklarını belirtmek için dün Milli Eğitim Bakanlığı önünde basın açıklaması yaptı.

Basın açıklaması sırasında sendika yetkilileri “AÖA’yı kapattırmayız” ve “Parasız, bilimsel eğitim” yazılı pankart açtı.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, AÖA’nın yasasında sendika ile istişare edilmeden değişikliğe gidilmesine ve Akademi dışından da mezun olan okul ve okul öncesi öğretmenlerinin YÖDAK ve YÖK onaylı sisteme girişine karşı olduklarını belirtti.

Atatürk Öğretmen Akademisi’nin 1937 yılından bu yana devlet idaresinde Kıbrıs Türk toplumu için ilkokul öğretmeni yetiştirdiğini beliren Maviş, bu okula giren öğretmen adaylarının sınavla ve seçilerek okula kabul edilmesinin, kamusal eğitim açısından vazgeçilmez olduğunu ifade ederek, bunun faydasını en çok öğrencilerin gördüğünü söyledi.

Maviş, Atatürk Öğretmen Akademisi üzerinde "oynanan oyunların" Ankara ile imzalanan protokol ile ilgili olduğunu iddia ederek, protokolde öğretmenliğe giriş sistemi ile ilgili değişiklik ve Atatürk Öğretmen Akademisi’nin tasfiyesinin açık şekilde öngörüldüğünü ileri sürdü.

Maviş, sendikanın protokolün içeriğindeki AÖA ile ilgili tehlikeli durumu hem Eğitim Bakanlığı hem de toplumla paylaştıklarını belirtti.

Eğitim Bakanlığı’nın ilkokul ve okul öncesi öğretmeni yetiştirme uhdesini YÖK ve YÖDAK onaylı tüm üniversitelere devretmek istediğini ve bununla ilgili bir yasa taslağı hazırladığını ileri süren Maviş, burada amacın Öğretmen Akademisi'ni kapatmak, planlı ve nitelikli öğretmen yetiştirme sistemini baltalamak, sınıf öğretmenliği ve okul öncesi öğretmenliğini sermayenin pazarına açarak, işsizler ordusu yaratmak olduğunu söyledi.

Maviş, okulun işlevsizleştirilmesinin üniversite patronlarına ve Kıbrıs Türk laik kimliğinden rahatsız olanlara yarayacağını ifade etti.

Kıbrıslı Türklerin günümüzdeki laik ve demokratik toplumsal kimliğinin gelişmesinde öncü olan, 85 yıldır topluma ilkokul ve okul öncesi öğretmeni yetiştiren Atatürk Öğretmen Akademisi’nin kapatılmasına sonuna kadar karşı olacaklarını söyleyen Maviş, bu konuda mücadelenin daha da büyüyeceğini ifade etti.

Eğitim Bakanlığı’na Öğretmenler Yasası’nın 103 maddesinden neden iki tanesini ayıkladıklarını, müzakere ve istişare yollarını kullanmadan neden çatışmayı seçtikleri sorularını yönelten Maviş, 1937 yılından beri başarılı, planlı ve nitelikli öğretmen yetiştiren bir kurumu neden kapatmak istediklerini sordu.

Maviş, Eğitim Bakanlığı’nı yönetenlerden de memnun olmadıklarını belirterek, KHK’nın atayacağı bürokratlarla eğitim projelerinde birlikte çalışmak istediklerini, değişime Eğitim Bakanlığından başlanması gerektiğini kaydetti.

