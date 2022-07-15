“AÖA ilelebet yaşayacak”

KTÖS’ün eylemi üzerine sendika yetkililerinin yanına gelen Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, sendikanın açıklamasının; “çocukları kandırırcasına” yapılan bir açıklama olduğunu belirtti ve AÖA’nın ilelebet yaşayacağını söyledi



KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş’in basına yaptığı konuşmanın ardından Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu sendika yetkililerinin yanına inerek basına açılama yaptı, sorulara cevap verdi.

Çavuşoğlu, Bakanlığın önünde sendikanın açıklamasını gördüğünü, topluma yönelik yaptıkları açıklamalarla toplumu yanıltmalarına müsaade etmemek adına yanlarına indiğini kaydetti.

Çavuşoğlu, sendikanın açıklamasının; “çocukları kandırırcasına” yapılan bir açıklama olduğunu belirtti.

Bu söz üzerine KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, Bakan Nazım Çavuşoğlu'na, “İtham etmeyin sayın Bakan'ım.. İtham etmeyin bizim eylemimizde konuşma fırsatı buldunuz. Saygı duyar sizi dinleriz ama itham etmeyin biz böyle cümleler kullanmadık.” dedi.

“Benim konuşmamdan sonra basın mensupları buradadır. Arzu ederseniz istediğiniz kadar açıklama yaparsınız. Arzu ederseniz de, ben bu konuları her yerde tartışmaya hazırım.” sözlerini kullanan Çavuşoğlu, toprakları 400 sene Türk toprağı olarak tutan ataların, ulusal değerlerin temsilcilisi olduğunu, bunu kimsenin yıpratamayacağını söyledi.

Hiç kimsenin kendisinin iradesine, karakterine dokunamayacağını belirten Çavuşoğlu, AÖA’nın var olmasıyla toplumun var olmasının kendi açısından eş değer olduğunu kaydetti.

1937 yılında kurulan AÖA’nın milli mücadele tarihine kattıklarını inkar edecek değil öğretmen, bir insan dahi olamayacağını dile getiren Çavuşoğlu, Akademi’nin yaşaması, yaşatılması ve yürüttüğü görev ve sorumluluklarının genişletilmesiyle ilgili vizyonları olduğunu mutlaka sendikanın da bildiğini belirtti.

AÖA’yı güçlendirmeye, geliştirmeye, daha fonksiyonel ve Kıbrıs Türk halkını geleceğe taşırken daha iyi bir misyon üstlenmesi için çalıştıklarını söyleyen Çavuşoğlu, hiç kimsenin gelip de akademiyi kapatmaya yönelik düşünceleri olduğunu söylemeye hakkı olmadığını kaydetti.

Kendisinin bu mevkilere alın teri ile geldiğini dile getiren Çavuşoğlu, bürokratlarının da alın teri ile bu görevleri yaptığını söyledi.

Sendikanın öğretmenler tarafından seçilerek geldiğini bildiğini ve takdir ettiğini dile getiren Çavuşoğlu, “Burada bulunan öğretmenler kadar girmiş olduğum ders saati var. Hepsinden fazla çalıştığım okullar var. Özverilerim var yıllarım var. Mesleğime kimse laf edemez.” şeklinde konuştu.

AÖA’nın ilelebet yaşayacağını dile getiren Çavuşoğlu, “AÖA yaşayacak ama güncellenerek yaşayacak. Burada bahsettiğiniz ilgili maddenin Akademi'yi kapatmayla ilgisi yok. Akademi'nin müfredatının genişletilmesi ve güçlendirilmesi gerektiğini sanırım herkes söyleyebilir. Ama Akademi'nin kapatılmasını hiç kimse söyleyemez. Söyletmeyiz de, yapmayız da, alet de olmayız.” dedi.

Çavuşoğlu, dış dünyadan mezun olup da gelen sınıf öğretmeni olan herhangi birinin öğretmen olabilme prosedürünü sadece düzenlediklerini dile getiren Çavuşoğlu, bugün birçok üniversiteden mezun olan bir öğrencinin gelip 36 ay geçici öğretmenlik yapması halinde kadroda çalışma imkanı verildiğini kaydetti.

Sendikaların ülkenin olmazsa olmazı olduğunu ve çalışmalarıyla ülkeye katkı yaptıklarına da dikkat çeken Çavuşoğlu, sendikanın pandemi döneminde yaptığı çalışmalara dikkat çekti. Bakan Çavuşoğlu, sendikanın bu çalışmalarından dolayı defalarca teşekkür ettiğini belirterek ve yine teşekkür ederek, “Benim için zul değil. Zaten sendika üyeleri kimdir. Bizim öğretmenlerimizdir.” dedi.



