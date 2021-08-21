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AÖA Giriş Sınavı başladı

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Atatürk Öğretmen Akademisi’ne (AÖA), yeni eğitim yılında alınacak 72 öğrencinin belirleneceği giriş sınavı başladı.

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AÖA Giriş Sınavı başladı
 

Atatürk Öğretmen Akademisi ve Şht. Hüseyin Ruso Ortaokulu’nda saat 10.00’da başlayan giriş sınavı sonucunda, Sınıf Öğretmenliği Programı’na 47 ve Okul Öncesi Öğretmenliği Programı’na da 25 öğrenci alınacak.

Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde gerçekleştirilen sınav için 423 aday başvurmuştu.

Sınav sonuçları Atatürk Öğretmen Akademisi Ölçme Değerlendirme Birimi tarafından değerlendirilip bugün açıklanacak.

Yazılı sınavda başarılı olanlar, 8-9-10 Eylül tarihlerinde AÖA’da mülakata alınacak ve okula kesin kayıt hakkı kazananlar mülakat sonrasında açıklanacak.

Uluslararası sınavlarla başvuru yapan adaylar ise 6 Eylül tarihinde mülakata alınacak.

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