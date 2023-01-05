Antik Liman’ın çehresi değişecek

Yıllardır sorunlarıyla gündeme gelen turizmin başkenti Girne ve kentin sembolü Antik Liman, Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın başlattığı restorasyonla dokusu bozulmamış, modern ve çağa uygun yeni bir çehreye kavuşacak

Turizmin başkenti, adanın gözbebeği, Kıbrıs’ın incisi gibi birçok nitelemede bulunduğumuz Girne’nin müstesna bölgesi Antik Liman yıllardır sürekli sorunları ile gündemdeydi. Ancak Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’nın girişimleriyle, Girne Antik Limanı için kollar sıvandı, restorasyon çalışmaları başladı.

“Restorasyon Projesi’ kapsamında bir süre önce kapanan Antik Liman’ın haziran ayı gibi açılması hedefleniyor.

Restorasyon çerçevesinde bölgedeki işletmeler kapatılırken, eklenti binalar da yıkılmaya başlandı. Uzun süre sessiz kalacak olan Antik Liman, tarihinde ilk kez bu kadar uzun süre kapalı kalacak. Restorasyon çalışmaları boyunca kapalı kalacak olan işletmelere maddi zararın önlenebilmesi için devlet tarafından teşvik ödemesi yapılacak. Ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ise işletmelere kayıtlı personel oranında asgari ücretin yarısına tekabül eden bir miktar ödeme yapacak.

Girne Antik Liman restorasyon projesi kapsamında limanda bulunan işletmelere, 13 işletmede 71 kişi için kişi başı 40 bin TL olmak üzere toplam 2 milyon 840 bin TL hibe verilecek.

Turizmin en güzide mekanları arasında yer alan bu tarihi limanın restorasyonu ile bölgeye daha fazla turist ve halkın ziyareti bekleniyor. Tarihi Antik Liman’ın orijinaline uygun yapılması bekleniyor.

Restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından Antik Liman’ın daha çok rehavet gören bir alana dönüşmesi hedefleniyor.

Yapılan çalışmaların ardından tarihi liman, modern, çağa uygun ve tarihi dokusu bozulmamış bir çehreye kavuşacak.

Limanda; tarihi gümrük binası restore edilecek. Ardından bu binada idari bir mekanizma oluşturulacak. Ceza kesme yetkisine sahip olacak bu birim, gece 12.00’ye kadar görev yapacak ve liman böylece kontrol ve denetim altında olacak.

Restorasyon çalışmalarında Kordonboyu rıhtımında bulunan duvarlar restore edilecek, mevcut kullanım alanlarında bulunan tuvaletler yenilenerek engelli tuvaletleri eklenecek, altyapı geliştirilecek.

Ayrıca döşeme kaplamaları değiştirilecek, şemsiyeler, korkuluklar, sokak aydınlatmaları disiplin altına alınacak, elektrik ve telefon hatları yeraltına alınacak. Kanalizasyon ve su tesisatları düzenlenerek, denize sızan su atıklarının önüne geçilecek.

Girne Antik Limanı İyileştirme ve Restorasyon Projesi’nin ilk etabı olan, Girne Antik Limanı’nda bulunan tarihi Gümrük Binası’nın restorasyonu ve Liman içerisindeki duvarların temizlenmesine devam ediliyor.

Projenin ikinci etabında zemin, su, kanalizasyon ve teknik altyapı işleri olacak.

Projenin üçüncü etabında ise binaların cephelerinin yekpare görünümü, dördüncü etabında ise, deniz içi ve mendirek ile ilgili bölümler olacak.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, ülkenin tanıtım yüzü olan tarihi Girne Limanı’nı iyileştirmek, hak ettiği görünüme kavuşturmak istediklerini kaydetti.

Bakan Ataoğlu, “Dünyanın neresine gidersek gidelim, ülkemizle ilgili yaptığımız reklamlarda, astığımız panolarda hep Girne Antik Liman var. Burası övündüğümüz bir yerse, övünülecek bir noktaya getirmemiz gerek” dedi.

