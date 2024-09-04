Antik Liman’daki ahşap rıhtım yenileniyor

Girne Antik Limanda bulunan ahşap rıhtımı yenileniyor





Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Girne Antik Limanı’nı ziyaret ederek, Antik Limanda bulunan ahşap rıhtımın (iskele) yenileneceğini müjdeledi.

Ataoğlu yaptığı açıklamada Girne Antik Liman içerisinde yer alan ve yatların kullandığı ahşap iskelenin yıprandığını ve değişeceğini ifade ederek İskele Yenileme Projesi kapsamında yer alacak işler ile bilgiler verdi.

İskelenin daha sağlam, çağdaş ve moderin bir tarzda yapılacağını anlatan Ataoğlu, ahşap iskelenin altının çelik karkaslar ile yenileneceğini ve üstünün ahşap malzeme ile kaplanacağını söyledi.

Yapılması planlanan ahşap iskelenin eskisine göre daha geniş düşünüldüğünü dile getiren Ataoğlu, yat turları için satış yapan masaları da bu ahşap zemine alınarak limandaki alanın daha rahat kullanılmasını sağlayacaklarını belirtti.

Ahşap iskele için önümüzdeki hafta ihaleye çıkılacağını da söyleyen Ataoğlu, ekim ayında ihaleyi alan firma ile sözleşme imzalanacağını ve kasım ayında ahşap iskelenin yenilenme sürecinin başlayacağını belirtti.

Yapılacak olan çalışmaların kış aylarında süreceğini ve yeni turizm yaz sezonuna hazır hale geleceğini de ifade eden Ataoğlu, yenilenen Girne Antik Limanı’nı güzelleştirmek için çalıştıklarını ve bunun meyvesini de hem esnafın hem de turizmden ekmek yiyen sektörlerin aldığını vurguladı.

