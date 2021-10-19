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Antalya Kaş açıklarında deprem

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Antalya Kaş açıklarında sabah saatlerinde bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin büyüklüğünü 6 olarak duyurdu. Deprem Antalya, Aydın, İzmir, Denizli, Mersin, Kıbrıs ve çevresinde de hissedildi.

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Antalya Kaş açıklarında deprem
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Antalya Kaş açıklarında saat 08.32'de bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin merkez üssünü Kaş'ın 155 km açığı, büyüklüğünü 6 olarak duyurdu.

KANDİLLİDEN AÇIKLAMA

Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Akdeniz, büyüklüğünü 6.1 olarak açıkladı.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD, deprem sonrası yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Akdeniz'de Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında (155 km), saat 08.32'de 6,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz.

Kaş ilçesi açıklarında meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır."

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