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Antalya ile Kıbrıs arasında deprem

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Antalya ile Kıbrıs arasında deprem
Akdeniz'de, Antalya ile Kıbrıs arasında saat 19.41’de deprem meydana geldi.
Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), Antalya'nın 72 km açığında meydana gelen depremin büyüklüğünü 4,3 olarak duyurdu. AFAD depremin büyüklüğünü 4,7, Amerikan Jeoloji Araştırmaları Dairesi (USGS) ise 4,8 olarak açıkladı.
Deprem Kıbrıs'ta da başkent Lefkoşa dahil bazı bölgelerde hissedildi.
 
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