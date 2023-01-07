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Antalya'da düzenlenecek Asya Parlamenter Asamblesi 13. Genel Kurulu’na Töre de katılacak

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Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 13. Genel Kurulu, TBMM Başkanı ve APA Başkanı Mustafa Şentop'un ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenecek. Genel Kurul’a Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ve heyeti de özel misafir olarak katılacak.

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Antalya'da düzenlenecek Asya Parlamenter Asamblesi 13. Genel Kurulu’na Töre de katılacak
"Değişen Uluslararası Dinamiklerde Çok Taraflılığın Teşvik Edilmesi" temasıyla 8-10 Ocak'ta gerçekleştirilecek Genel Kurul'a, APA üyesi 27 ülkeden parlamenter heyetler katılacak. Şentop ile APA Genel Sekreteri Mohammad Reza Majidi'nin açılış konuşmasını yapacağı APA 13. Genel Kurulu'nda, gündemdeki konular görüşülecek.
Toplantıya, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova'nın yanı sıra Doğu Timor, İran, Suudi Arabistan, Türkmenistan ve Yemen'in Meclis Başkanları; Irak, Filistin, Rusya, Ürdün heyetlerine ise Meclis Başkanvekilleri başkanlık edecek. KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ve heyeti de özel misafir olarak toplantıya katılacak.
Genel Kurulda, İcra Konseyi toplantılarının yanı sıra APA Daimi Komitelerinin toplantıları yapılacak, taslak kararlar görüşülecek. Birçok önemli konu başlığının müzakere edileceği Genel Kurul, Antalya deklarasyonunun kabul edilmesi ile sona erecek.
 
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