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Annesi Covid olan bebek, antikorla doğdu

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Lefkoşa'da Covid-19 geçiren bir annenin bebeği antikorla doğdu. Lefkoşa’da 35 haftalık hamileyken koronavirüse yakalanan Selin Hamidi Altınöre, sağlıklı bir bebek dünyaya getirmenin mutluluğunu yaşıyor

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Annesi Covid olan bebek, antikorla doğdu

 
Lefkoşa'da 35 haftalık hamileyken Covid-19 yakalanan Selin Hamidi Altınöre'nin doktoralarından yapılan açıklamaya göre bebeğinde koronvirüse karşı antikor tespit edildiği belirtildi. Lefkoşa Etik Hastanesi'nden yapılan açıklamada, gebelikte annenin geçirmiş olduğu Covid-19 enfeksiyonu nedeniyle oluşan antikorların bebeğe de geçtiğinin saptanmış olduğu ifade edildi.
Selin Hamidi Altınöre'nin gebeliğinin 35. haftasında yaptırdığı Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından 38. haftasında  hastanede doğum yaptığını ifade eden Etik Hastanesi doktorları annenin de bebeğin de sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Ayrıca, Lefkoşa Etik Hastanesi doktorları Altınöre'nin Covid-19 hastalığını komplikasyonsuz atlattığını belirtti. 
 Pozitif hamilelerin bebeklerinin koronavirüse karşı antikorlu olarak doğması özellikle hamililer için sevindirici bir haber oldu.
Etik Hastanesi tarafından yapılan açıklamanın tamamı şöyle:
“Selin Hamidi Altınöre  hastamızın gebeliğinin 35. Haftasında yapılan Covid-19 testi pozitif çıkmış olup hastalığı komplikasyonsuz olarak atlatmıştır.
Doğum öncesi PCR testleri negatifleşen hastamız 38.gebelik haftası içinde doğumu gerçekleştirip sağlıklı bir bebek dünyaya getirmiştir.
Doğumun hemen sonrasında bebekten alınan kan antikor örneklerinde spike antikor testi pozitif çıkmıştır.
Sonuç olarak gebelikte annenin geçirmiş olduğu Covid-19 enfeksiyonu nedeniyle oluşan antikorların bebeğe de geçtiğini saptamış olduk. Bebegimize sağlıklı, mutlu  bir ömür diliyoruz.”
 
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