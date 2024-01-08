“Annem babam bizi sepet yaparak büyüttü”

Yayla köyünde yaşamını sürdüren 67 yaşındaki Haşim Hüsam, 15 yaşındayken anne ve babasından öğrendiği ‘sele sepet’ örme işini çocukluğundan bu yana ara vermeden sürdürüyor

Güzelyurt’a bağlı Yayla köyünde yaşamını sürdüren iki çocuk babası Haşim Hüsam, çocuk yaşlarda annesinden öğrendiği eski el işlerini gelecek nesillere taşıyor. Kıbrıs kültürünün önemli bir parçası olan sele ve sepet yapımına çocukluğundan beri ara vermeden devam eden Haşim Hüsam, yaptığı işin oldukça zahmetli olduğuna da dikkati çekiyor. Sele ve sepetlerin meraklısının hala olduğuna dikkati çeken Hüsam, artan kuraklık nedeniyle, sele ve sepetlerin ham maddesi olan kamışı bulmakta güçlük çekmeye başladıklarını kaydetti.

“AİLEMİZ BU İŞLE BİZİ BESLEDİ”

12 çocuklu bir ailenin evladı olan Haşim Hüsam, anne ve babasından öğrendiği el işini kendisi gibi iki kardeşinin de yaptığını anlattı.

Hüsam, “Annem, babam bu işi yaparak 12 evlat besledi. Hayat eskiden çok zordu ama daha tatlıydı. Annem ekmek yapardı, şimdi ki gibi markette ekmek çeşidi seç beğen yoktu o ekmek küfleninceye kadar yenirdi ama tadı bile çok güzeldi” sözleriyle eskileri yâd etti.

“BİZDEN SONRA BU İŞ BİTTİ”

Hüsam, zahmetine rağmen bu el zanaatının geleceğe taşınması gerektiğini ifade ederken “Zahmetli bir iş ama ben zevkle yapıyorum. O nedenle de vazgeçemiyorum” demekten de geri kalmıyor. Evde otururken üretmenin oldukça keyif verdiğini söyleyen Hüsam, Meslek Liselerinin eski el işlerine önem vermesi gerektiğini vurgulayarak yeni nesli bu işlere kimsenin yönlendirmemesinin oldukça üzücü olduğunu kaydetti.

