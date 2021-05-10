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Anneler unutulmadı

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Anneler Günü dün kutlandı. Anneleri anmak ve onurlandırmak amacıyla kutlanan Anneler Günü, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl yine korona virüs salgınının gölgesinde geçti.

Anneler unutulmadı
 
Covid-19, her şeyde olduğu gibi anne ile çocuklarının arasına da mesafe koydu.
Dün ülke genelinde yine sokağa çıkma yasağı uygulandı. Bazı evlatlar, annelerine sarılmaya ya da onları görme imkanına sahip olmadı. Kutlamalar fotoğraflar, iyi dilekler ve güzel sözlerle sosyal medya hesapları üzerinden veya telefon görüşmeleriyle yapıldı.
Uzakta olanlar ise görüntülü telefon imkanı ile annelerini gördü. Ortak temenni ise herkesin annesine gönül rahatlığı ile sarılabileceği günlerin yakın zamanda gelmesiydi.
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