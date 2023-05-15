Anneler Günü kutlandı

Gün annelerindi

Türkiye, ABD ve Avrupa’daki birçok ülkede 100 seneden uzun süredir kutlanan Anneler Günü, KKTC’de de kutlandı.Dün kutlanan Anneler Günü nedeniyle birçok vatandaş annelerini ziyaret ederek onların ellerini öperek, çiçek veya hediyelerini verdi, hayır dualarını aldı, ailecek fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.Bazı aileler ise günü bir restoranda yemek yiyerek değerlendirdi, kimileri evlerinde mangal partisi düzenledi.