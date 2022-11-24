“Anne ve bebek kaybıyla yüz yüze kalacağız”

Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisi hekimi Dr. Mahmut Çavuş’tan önemli uyarı: “Problemli gebelikleri yönetmekte sıkıntı yaşayacağız, mutlaka anne ve bebek kaybı problemleriyle yüz yüze kalacağız”



Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisi hekimlerinden Dr. Mahmut Çavuş, KKTC’de üçüncü basamak kadın doğum hizmeti veren tek servisin Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde olduğunu vurgulayarak, tüm kritik hastaların buraya yönlendirildiğini söyledi.

Kadın Doğum servisinin Pandemi Hastanesi’ne taşınmasıyla ülkedeki tek üçüncü basamak kadın doğum merkezinin lav edilerek, kamu ve özel hastanelerdeki gibi ikinci basamak haline getirileceğini belirten Çavuş şöyle devam etti:

“Bu doğumların duracağı anlamına gelmiyor. Tabi ki biz sorunsuz doğumları yaptırmaya devam edeceğiz ama problemli gebelikleri yönetmekte sıkıntı yaşayacağız, mutlaka anne ve bebek kaybı problemleriyle yüz yüze kalacağız.

Kadın doğum hızlı, acil ve ölüm tehlikesine sebep olacak pek çok vakaya haiz bir dal. Gebelikte oluşacak kanamalar dakikalar içinde anneyi de bebeği de ölüme götürebilir. Doğumda diğer branşlarla yardımlaşmamız elzem olabiliyor. Acil Durum Hastanesi ile Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi arasındaki mesafe bir kilometredir. Acil Durum Hastanesi’nde yoğun bakım yok. Hastayı ameliyattan çıkarıp ambulansla merkezi hastaneye sevk edeceksiniz, pandemide kadın doğum hekimi olmayacak sonra geri geleceksiniz…

Ameliyat sırasında ciddi komplikasyon oluşursa Nalbantoğlu’ndan kalp doktorlarından veya kalp damar cerrahisinden yardım istersek donanımlarıyla zamanında pandemiyle ulaşmaları da mümkün değil. Pamdemi Hastanesinde bu süreçleri yönetmemiz mümkün değil.”



